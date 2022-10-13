Фердинанд: «Ливерпулю» нужны новые игроки»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд порассуждал о нынешних проблемах «Ливерпуля», который идёт всего с двумя победами в Премьер-лиге после 9 сыгранных матчей. Команда Юргена Клоппа занимает 10 место в турнирной таблице.

«Ливерпулю» нужны новые игроки. Я думаю, что Мане стал большой потерей для команды. На данный момент всё складывается не так, как они этого хотят, но я думаю, что со временем «Ливерпуль» может исправить ситуацию», – сказал Фердинанд в эфире BT Sport.

Напомним, в следующем туре «Ливерпулю» предстоит сыграть в чемпионате Англии с «Манчестер Сити» на «Энфилде». Матч пройдёт в это воскресенье.