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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фердинанд: «Ливерпулю» нужны новые игроки»

13 Октября 2022 • 10:16 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
1 4.00 X 4.15 2 1.77
16.10 18:30

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд порассуждал о нынешних проблемах «Ливерпуля», который идёт всего с двумя победами в Премьер-лиге после 9 сыгранных матчей. Команда Юргена Клоппа занимает 10 место в турнирной таблице.

«Ливерпулю» нужны новые игроки. Я думаю, что Мане стал большой потерей для команды. На данный момент всё складывается не так, как они этого хотят, но я думаю, что со временем «Ливерпуль» может исправить ситуацию», – сказал Фердинанд в эфире BT Sport.

Напомним, в следующем туре «Ливерпулю» предстоит сыграть в чемпионате Англии с «Манчестер Сити» на «Энфилде». Матч пройдёт в это воскресенье.

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Ливерпуль Рио Фердинанд
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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