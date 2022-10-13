Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Робертсон: «Хет-трик придаст Салаху много уверенности»

13 Октября 2022 • 11:55 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
1 4.00 X 4.15 2 1.77
16.10 18:30

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон оценил выступление своего партнёра по команде Мохамеда Салаха, который оформил хет-трик в матче Лиги чемпионов против «Глазго Рейнджерс» и помог мерсисайдцам разгромить шотландцев со счётом 7:1 на выезде.

«Когда ты создаёшь для Салаха моменты, он забивает голы. Этот хет-трик придаст Мохамеду много уверенности в будущем, он невероятный игрок. Салах хотел выйти на замену и просто вписать своё имя на табло, но в итоге забил аж три гола», – заявил Робертсон в интервью после матча.

Салах в этом сезоне записал на свой счёт два гола и три результативные передачи в Английской премьер-лиге.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах Эндрю Робертсон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
12:04 · Англия. Премьер-лига
Кепа: «Поттер стартовал наилучшим образом во главе «Челси»
11:55 · Англия. Премьер-лига
Робертсон: «Хет-трик придаст Салаху много уверенности»
11:32 · Англия. Премьер-лига
Артета отреагировал на критику Обамеянга
10:53 · Англия. Премьер-лига
Оуэн вступился за Нуньеса
10:38 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Когда Салах в форме, его невозможно остановить»
10:16 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: «Ливерпулю» нужны новые игроки»
10:07 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «После выездных побед мы всегда пьём пиво» 2
09:42 · Англия. Премьер-лига
Мартинелли выбрал между «Арсеналом» и «Челси» 1
09:35 · Англия. Премьер-лига
«Челси» уведомил дортмундскую «Боруссию», что готов заплатить свыше 100 миллионов евро за Беллингема
12 Октября
23:59 · Англия. Премьер-лига
Байи - о Моуринью: «Его называют Особенным, и он действительно особенный»
23:32 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Брентфорда» попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед»
23:07 · Англия. Премьер-лига
Кин назвал Марадону, Зидана и Роналду лучшими футболистами в истории 2
22:35 · Англия. Премьер-лига
Роналду приедет на церемонию вручения «Золотого мяча» 1
22:04 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, насколько серьёзна травма Риса Джеймса
20:41 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне: «Ожидаю увидеть «Ливерпуль» в его лучшем виде»
Все новости
Рекомендуем