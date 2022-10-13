Робертсон: «Хет-трик придаст Салаху много уверенности»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон оценил выступление своего партнёра по команде Мохамеда Салаха, который оформил хет-трик в матче Лиги чемпионов против «Глазго Рейнджерс» и помог мерсисайдцам разгромить шотландцев со счётом 7:1 на выезде.

«Когда ты создаёшь для Салаха моменты, он забивает голы. Этот хет-трик придаст Мохамеду много уверенности в будущем, он невероятный игрок. Салах хотел выйти на замену и просто вписать своё имя на табло, но в итоге забил аж три гола», – заявил Робертсон в интервью после матча.

Салах в этом сезоне записал на свой счёт два гола и три результативные передачи в Английской премьер-лиге.