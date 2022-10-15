Футболист «Наполи» Ирвинг Лосано интересен двум грандам Английской премьер-лиги.

«Красные дьяволы» уже пытались переманить мексиканца летом, о чём сообщали авторитетные ресурсы, и теперь клуб готов вернуться к сделке. По данным SportMediaset, «Манчестер Юнайтед» планирует приобрести Лосано сразу после завершения чемпионата мира в Катаре. На 27-летнего игрока также претендует «Ливерпуль». «Наполи» готов рассмотреть возможность продажи, но предпочитает заняться этим вопросом по окончании сезона.

Контракт Ирвинга Лосано с неаполитанцами рассчитан до 2024 года. В активе футболиста два забитых мяча и один ассист в 11 встречах нынешней кампании.