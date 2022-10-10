Гвардиола: «Ливерпуль» остаётся самым трудным соперником в Англии»

Главный тренер «Манчестер Сити» считает, что даже кризисный «Ливерпуль» представляет серьёзную угрозу для его команды.

Коллектив Юргена Клоппа проводит, мягко говоря, не самый убедительный старт в Премьер-лиге: десятое место в турнирной таблице и всего две победы в восьми матчах. 16 октября на «Энфилд» приедет «Манчестер Сити», в настоящий момент занимающий вторую строчку.

«Матчи с «Ливерпулем» – всегда труднейшее испытание, – делится мыслями Гвардиола, слова которого приводит официальный сайт «Манчестер Сити». – Мне не нужно лишний раз говорить о том, насколько опасна эта команда – «Ливерпуль» остаётся самым тяжёлым соперником в Премьер-лиге. Впрочем, сейчас я не хочу думать об этом, поскольку сосредоточен на игре Лиги чемпионов против «Копенгагена», – сказал испанский специалист.