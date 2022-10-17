Кин высказался о шансах «Арсенала» на титул после поражения «Манчестер Сити» от «Ливерпуля»

Лондонский «Арсенал» увеличил отрыв от преследователей до четырёх очков.

«Канониры» обыграли «Лидс» (1:0), в то время как «Манчестер Сити» уступил «Ливерпулю» на «Энфилде» с тем же счётом. Теперь на счету команды Микеля Артеты 27 очков, а «горожане» имеют в активе 23 балла и делят вторую строчку с «Тоттенхэмом».

«Я всё ещё считаю «Сити» фаворитом в борьбе за чемпионство, – делится мыслями Рой Кин, выступая на Sky Sports. – «Арсенал» блестяще начал сезон, но очевидно, что до титула ещё далеко. Вряд ли многие поставят против «Сити» даже сейчас, потому что это действующие чемпионы и очень сильная команда», – заявил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».