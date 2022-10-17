Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кин высказался о шансах «Арсенала» на титул после поражения «Манчестер Сити» от «Ливерпуля»

17 Октября 2022 • 01:04 Комментировать
Лидс
0:1
Арсенал
окончен

Лондонский «Арсенал» увеличил отрыв от преследователей до четырёх очков.

«Канониры» обыграли «Лидс» (1:0), в то время как «Манчестер Сити» уступил «Ливерпулю» на «Энфилде» с тем же счётом. Теперь на счету команды Микеля Артеты 27 очков, а «горожане» имеют в активе 23 балла и делят вторую строчку с «Тоттенхэмом».

«Я всё ещё считаю «Сити» фаворитом в борьбе за чемпионство, – делится мыслями Рой Кин, выступая на Sky Sports. – «Арсенал» блестяще начал сезон, но очевидно, что до титула ещё далеко. Вряд ли многие поставят против «Сити» даже сейчас, потому что это действующие чемпионы и очень сильная команда», – заявил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Рой Кин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Сити Манчестер Сити
1
0
3.40 4.20 1.92
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Октября
01:54 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Никто в «Ливерпуле» не хотел ухода Мане»
01:25 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Я всё ещё думаю, что «Манчестер Сити» выиграет АПЛ»
01:04 · Англия. Премьер-лига
Кин высказался о шансах «Арсенала» на титул после поражения «Манчестер Сити» от «Ливерпуля»
00:53 · Англия. Премьер-лига
Жена Тьяго Силвы рассказала о планах игрока 1
00:19 · Англия. Премьер-лига
Клопп извинился перед Гвардиолой за поведение болельщиков «Ливерпуля»
00:03 · Англия. Премьер-лига
Мане высказался о победе «Ливерпуля» над «Манчестер Сити»
16 Октября
23:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» обновил собственный рекорд в АПЛ
23:11 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк поделился мнением о Холанне после победы над «Манчестер Сити» 2
23:02 · Англия. Премьер-лига
Названы обладатели второго и третьего места в битве за «Золотой мяч» 3 слухи
22:53 · Англия. Премьер-лига
Швайнштайгер рассказал об одержимости де Хеа по отношению к Нойеру
21:55 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола высказался об отменённом голе «Манчестер Сити»
21:51 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» сообщили о намерении продлить контракт Маунта
21:44 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» сделал заявление о поведении фанатов «Манчестер Сити»
21:38 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк продлил длительную беспроигрышную серию на «Энфилде»
21:31 · Англия. Премьер-лига
Фабиньо: «Рад, что осчастливили фанатов»
Все новости
Рекомендуем