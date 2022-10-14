Мерсон: «Ливерпуль» слишком много пропускает, не вижу его победы над «Манчестер Сити»

Бывший футболист лондонского «Арсенала», а ныне эксперт Sky Sports Пол Мерсон дал прогноз на центральный матч 10 тура Английской премьер-лиги, где «Ливерпуль» примет у себя дома «Манчестер Сити». Напомним, команда Юргена Клоппа идёт на десятом месте в турнирной таблице, тогда как подопечные Хосепа Гвардиолы располагаются на второй строчке.

«Сможет ли «Ливерпуль» обыграть «Манчестер Сити»? Не вижу причин, почему это должно случиться. «Ливерпуль» слишком много пропускает, а «Манчестер Сити» выиграл очень много матчей, при этом забивая много голов. Также не забываем, что у них есть Холанн», – цитирует Мерсона издание Mirror.