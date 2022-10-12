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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Агуэро оценил перспективы Холанна

12 Октября 2022 • 16:43 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
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16.10 18:30

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро оценил перспективы Эрлинга Холанна, забившего уже 20 голов в 13 играх за клуб.

«У Холанна есть сила, атлетизм и особый инстинкт, который помогает ему забивать и делает его очень опасным. У него есть всё, чтобы продолжать демонстрировать потрясающую статистику, ведь он играет в составе очень атакующей команды. В «Манчестер Сити» у него будет много моментов для гола. Холанн молод и имеет большой потенциал, чтобы продолжать бить рекорды. Ключом к этому, конечно же, будет стабильность», - сказал Агуэро Stake.

Во вторник «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Копенгагеном» (0:0). Эрлинг Холанн на поле не выходил, получив отдых.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Серхио Агуэро Эрлинг Холанн
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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