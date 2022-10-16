Салах опередил Джеррарда по количеству голов за «Ливерпуль» в АПЛ

В центральном матче одиннадцатого тура чемпионата английской Премьер-Лиги между собой сражаются «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Счет в этой игре удалось открыть египетскому нападающему Мохамеду Салаху, который забил свой 121-й гол в составе «Ливерпуля» за все время выступлений в высшей лиге английского футбола.

По этому показателю Салах опередил Стивена Джеррарда, у которого 120 голов, а впереди теперь остался лишь Робби «Гуд» Фаулер, у которого 128 мячей.

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