Жота встал на защиту Дарвина Нуньеса

Португальский нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота встал на защиту нового форварда «мерсисайдцев» Дарвина Нуньеса.

«Жизнь даёт нам испытания, которые нужно преодолеть. Это происходит с Дарвином. Он хорошо начал, но ему ещё нужны матчи для адаптации. Сейчас он начал забивать, чувствует себя хорошо и команда его стала понимать. Он докажет свой уровень», – приводит слова игрока португальской сборной издание A Bola.

Напомним, что Нуньес был выкуплен у «Бенфики» за 75 миллионов евро. Несмотря на гол в матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити», дальнейший старт карьеры форварда на «Энфилде» складывается не так уверенно. На его счету два гола в пяти матчах в рамках АПЛ.

