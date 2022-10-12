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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Жота встал на защиту Дарвина Нуньеса

12 Октября 2022 • 13:56 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
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16.10 18:30

Португальский нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота встал на защиту нового форварда «мерсисайдцев» Дарвина Нуньеса.

«Жизнь даёт нам испытания, которые нужно преодолеть. Это происходит с Дарвином. Он хорошо начал, но ему ещё нужны матчи для адаптации. Сейчас он начал забивать, чувствует себя хорошо и команда его стала понимать. Он докажет свой уровень», – приводит слова игрока португальской сборной издание A Bola.

Напомним, что Нуньес был выкуплен у «Бенфики» за 75 миллионов евро. Несмотря на гол в матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити», дальнейший старт карьеры форварда на «Энфилде» складывается не так уверенно. На его счету два гола в пяти матчах в рамках АПЛ.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Диогу Жота Дарвин Нуньес
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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