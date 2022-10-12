Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Гвардиола: «Я не понимаю правила игры рукой»

12 Октября 2022 • 18:53 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
1 4.15 X 4.20 2 1.75
16.10 18:30

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, понимает ли он правила игры рукой в их нынешней трактовке.

«Нет. Мы видели, что произошло в матче «Интера» и «Барселоны» на прошлой неделе. И мы видели момент в первом тайме матча «Арсенала» против «Ливерпуля». Так что нет, я не понимаю», - слова Гвардиола приводит Goal.com.

Напомним, что при оценке эпизодов с попаданиями мяча в руку арбитры учитывают множество разных факторов, в том числе положение руки, дистанцию, которую проделал мяч перед контактом, и так далее.

«Манчестер Сити» во вторник сыграл вничью с «Копенгагеном» - 0:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Октября
18:53 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Я не понимаю правила игры рукой»
18:33 · Англия. Премьер-лига
Дортмундская «Боруссия» заинтересована в Диксоне из «Кристал Пэлас»
17:33 · Англия. Премьер-лига
​Тонали может перейти в топ-клуб АПЛ
16:50 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг объяснил, почему Роналду редко попадает в основной состав
16:43 · Англия. Премьер-лига
​Агуэро оценил перспективы Холанна
16:20 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» положила глаз на хавбека «Ливерпуля»
15:50 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Мы нуждаемся в Марсьяле»
15:35 · Англия. Премьер-лига
Агуэро: «Верю, что «Ливерпуль» снова станет конкурентоспособным»
15:20 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Хочу получить от Роналду максимум»
15:19 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» нацелился на аргентинского полузащитника
15:02 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Ньюкасла» Бёрн: «Мы не боимся «Манчестер Юнайтед»
14:58 · Англия. Чемпионшип
​Каррик не возглавит клуб Чемпионшипа, переговоры сорвались
14:53 · Англия. Премьер-лига
​Роналду не согласился с обвинениями ФА
14:52 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Кулушевски хочет стать топ-игроком»
14:38 · Англия. Премьер-лига
Линделоф: «Рад провести 200 матчей за «МЮ»
Все новости
Рекомендуем