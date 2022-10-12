​Гвардиола: «Я не понимаю правила игры рукой»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, понимает ли он правила игры рукой в их нынешней трактовке.

«Нет. Мы видели, что произошло в матче «Интера» и «Барселоны» на прошлой неделе. И мы видели момент в первом тайме матча «Арсенала» против «Ливерпуля». Так что нет, я не понимаю», - слова Гвардиола приводит Goal.com.

Напомним, что при оценке эпизодов с попаданиями мяча в руку арбитры учитывают множество разных факторов, в том числе положение руки, дистанцию, которую проделал мяч перед контактом, и так далее.

«Манчестер Сити» во вторник сыграл вничью с «Копенгагеном» - 0:0.