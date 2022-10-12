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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Агуэро: «Верю, что «Ливерпуль» снова станет конкурентоспособным»

12 Октября 2022 • 15:35 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
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16.10 18:30

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Сергио Агуэро прокомментировал результаты «Ливерпуля» в новом сезоне. Напомним, команда Юргена Клоппа идёт на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии с двумя победами в 9 матчах.

«В их нападении произошли серьёзные изменения. Также им не повезло с травмами. Я верю, что они постепенно восстановятся и снова станут такими же конкурентоспособными», – цитирует аргентинца Liverpool Echo.

В следующем туре Английской премьер-лиги «Ливерпуль» сыграет дома против «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы находится на втором месте в чемпионате, отставая от лидирующего «Арсенала» всего на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Серхио Агуэро
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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