Каррагер подсказал «Ливерпулю», как нейтрализовать Холанна

Экс-игрок «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о предстоящем поединке мерсисайдцев против «Манчестер Сити» в рамках Английской премьер-лиги.

«Де Брёйне и Холанн уже выглядят как одно целое. В предстоящем матче «красным» нужно больше внимания уделить Кевину, а не Эрлингу. Если получится сдержать де Брёйне, вы лишите Эрлинга 50 процентов моментов. Холанн не сможет оставаться таким же эффективным, если у него не будет классного ассистента. За «Ливерпуль» он точно не забил бы так много мячей», - передает слова Джейми Sky Sports.

Матч «Ливерпуль» - «Манчестер Сити» пройдет 16 октября на «Энфилде».