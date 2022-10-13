Невилл: «Не думаю, что «Ливерпуль» финиширует в топ-4»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил перспективы «Ливерпуля» в этом сезоне. Англичанин не думает, что команда Юргена Клоппа финиширует в зоне Лиги чемпионов.

«Не думаю, что «Ливерпуль» по итогу финиширует в зоне Лиги чемпионов. Этот сезон в целом проходит очень странно из-за смерти королевы Елизаветы II и чемпионата мира в ноябре», – цитирует Невилла Liverpool Echo.

Напомним, что после 9 сыгранных матчей «Ливерпуль» идёт на десятом месте в Английской премьер-лиге. В следующем туре команда Юргена Клоппа сыграет у себя дома против чемпиона страны в лице «Манчестер Сити».