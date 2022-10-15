«Робин Гуд» Фаулер помогает нуждающимся - пожертвовал 18 тысяч фунтов для общественной харчевни

Бывший нападающий английского «Ливерпуля» и английской сборной Робби Фаулер беспокоится о нуждающихся - он считает, что в Ливерпуле очень много семей, которые не могут прокормить себя. Поэтому Фаулер решил принять участие в проекте Scouse Kitchen в ливерпульском пригороде Вест-Дерби, в соучастии с парламентарием Яном Бирном. Фаулер уже вложил в открытие общественной столовой восемнадцать тысяч евро, сообщает derbyderbyderby.it.

- Восхищен возможностью помочь в борьбе с бедностью. Надеюсь, наша помощь позволит этим людям найти точку опоры в жизни и поправить свои дела, - заявил Фаулер.