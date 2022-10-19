Экс-игрок «Челси»: «Клоппа нужно дисквалифицировать на десять матчей»

Бывший нападающий лондонского «Челси» Крис Саттон поделился мнением об удалении главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в матче чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (1:0). В концовке встречи немца удалили из-за агрессивного поведения в сторону лайнсмена.

«Клопп потерял самообладание, думаю, он сам это прекрасно понимает. Ему будет стыдно пересматривать эти кадры. Я считаю, за такое нужно дисквалифицировать – на три, а может даже на десять игр. Нужно всем донести, что такое поведение неприемлемо», - передает Саттона таблоид Daily Mail.

Сегодня, 19 октября, «Ливерпуль» поведет очередной матч в рамках АПЛ. Противостоять команде Клоппа будет «Вест Хэм».