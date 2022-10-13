​Ван Дейк высказался о предстоящей дуэли с Холанном

В воскресенье «Ливерпуль» будет принимать «Манчестер Сити». Защитник «красных» Виргил ван Дейк поделился мыслями о противостоянии с Эрлингом Холанном, забившим уже 20 голов в сезоне.

«Помню, как после Суперкубка многие списали его со счетов, а я сказал: «Послушайте, этот парень будет кошмарить защитников». И теперь он показывает это.

Нам нужно не допустить, чтобы он получал мяч, нужно обороняться на самом высоком уровне. Я с нетерпением жду матча, но не из-за дуэли с Холанном, а из-за дуэли с «Манчестер Сити». Мы хотим сдержать их, не позволить им забивать, независимо от того, кто у них на поле», - сказал ван Дейк TV2.