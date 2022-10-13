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​Ван Дейк высказался о предстоящей дуэли с Холанном

13 Октября 2022 • 21:51 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
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16.10 18:30

В воскресенье «Ливерпуль» будет принимать «Манчестер Сити». Защитник «красных» Виргил ван Дейк поделился мыслями о противостоянии с Эрлингом Холанном, забившим уже 20 голов в сезоне.

«Помню, как после Суперкубка многие списали его со счетов, а я сказал: «Послушайте, этот парень будет кошмарить защитников». И теперь он показывает это.

Нам нужно не допустить, чтобы он получал мяч, нужно обороняться на самом высоком уровне. Я с нетерпением жду матча, но не из-за дуэли с Холанном, а из-за дуэли с «Манчестер Сити». Мы хотим сдержать их, не позволить им забивать, независимо от того, кто у них на поле», - сказал ван Дейк TV2.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Виргил Ван Дейк Эрлинг Холанн
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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