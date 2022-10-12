Нуньес: «Если переводчики не объясняют мне указания Клоппа, я понятия не имею, что мне делать на поле»

Нападающий «Ливерпуля» рассказал о том, как справляется с языковым барьером в новой команде. Напомним, уругвайский форвард не знает английский и общается с главным тренером с помощью переводчика.

«Когда Клопп говорит с игроками, рядом всегда есть переводчик, который объясняет мне, что я должен делать на поле и в каком направлении двигаться. Если переводчики ничего не объясняют, я выхожу на поле без малейшего представления о том, что должен делать», – цитирует Нуньеса TNT Sport Brazil.

Напомним, Нуньес в новом сезоне отметился двумя голами и одной результативной передачей в Премьер-лиге.