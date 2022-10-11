Каррагер: «Всё ещё считаю ван Дейка третьим лучшим футболистом в АПЛ»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер всё ещё считает Виргила ван Дейка третьим лучшим футболистом в Английской премьер-лиге.

«Несмотря на нынешнюю форму ван Дейка, я всё ещё считаю его третьим лучшим футболистом в чемпионате Англии после Кевина де Брёйне и Эрлинга Холанна», – цитирует Каррагера Liverpool Echo.

Напомним, «Ливерпуль» на сегодняшний день занимает десятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии с двумя победами в 8 матчах. Ван Дейк выходил в основе в каждой из этих игр и записал на свой счёт один забитый гол.

В следующем туре Премьер-лиги «Ливерпуль» сыграет дома с «Манчестер Сити».