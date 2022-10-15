Уокер: «Уверен в своей готовности к чемпионату мира»

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уокер, который в начале текущего месяца успешно перенёс операцию, выразил надежду на то, что ему удастся принять участие в чемпионате мира, который пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря этого года.

«Уверен в своей готовности к чемпионату мира. Я прошёл достаточно в своей карьере, чтобы чувствовать своё состояние. На пути будут сложности, но надеюсь, при выборе состава я там буду», — цитирует Уокера Reuters.

Напомним, 32-летний англичанин получил травму паха в матче 9-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (6:3). Всего в нынешнем сезоне Уокер провёл в составе «горожан» восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями.