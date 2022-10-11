Диаш ни разу не позволил обойти себя на дриблинге в этом сезоне АПЛ

Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш в этом сезоне ни разу не позволил соперникам обойти себя на дриблинге в Английской премьер-лиге. Напомним, футболист провёл в новом розыгрыше чемпионата 8 матчей.

Диаш выступает за «Манчестер Сити» с лета 2020 года, когда перешёл в команду Хосепа Гвардиолы из лиссабонской «Бенфики». За два сезона в стане «горожан» футболист дважды выиграл с командой Английскую премьер-лигу, а также доходил до финала Лиги чемпионов, где «Манчестер Сити» проиграл «Челси» на «Эштадиу ду Драгау».

Свой следующий матч в чемпионате Англии «Манчестер Сити» проведёт на выезде против «Ливерпуля», который пока располагается на десятом месте в турнирной таблице.