Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ван Дейк: «Трудно назвать причину неудач «Ливерпуля»

16 Октября 2022 • 00:26 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
1 3.80 X 4.05 2 1.85
Через 17 ч. 6 мин.

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк не знает, почему команда провалила старт сезона в Премьер-лиге.

«Красные» подходят к матчу с «Манчестер Сити» не в лучшем состоянии: отставание от коллектива Хосепа Гвардиолы составляет уже 13 очков (при одном матче в запасе), и только в двух из восьми игр была добыта победа.

«Трудно найти конкретную причину проблем, – рассказывает в интервью Sky Sports голландский защитник. – Дело может быть в нескольких вещах, но я не знаю, какова главная причина. Многие игры сложились не так, как нам хотелось, но сейчас нет смысла об этом думать. Мы хотим стать лучше, для чего нам необходимо упорно тренироваться каждый день.

Думаю, мы ещё сможем преуспеть, поскольку у нас очень много качественных игроков. Мы будем продолжать бороться», – заявил ван Дейк.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Виргил Ван Дейк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Эвертон Эвертон
2
0
1.53 4.60 6.50
Видео
16.10.22 в 16:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Ньюкасл
1.85 4.00 4.00
Видео
16.10.22 в 16:00
Лидс Лидс
Арсенал Арсенал
4.70 4.10 1.72
Видео
16.10.22 в 16:00
Астон Вилла Астон Вилла
Челси Челси
4.30 3.55 1.91
Видео
16.10.22 в 16:00
Саутгемптон Саутгемптон
Вест Хэм Вест Хэм
2.65 3.40 2.70
Видео
16.10.22 в 18:30
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Сити Манчестер Сити
2.70 3.65 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Октября
01:09 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне – о «Ливерпуле»: «Победа со счётом 7:1 в Лиге чемпионов о многом говорит»
00:58 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Ливерпуль» остаётся претендентом на чемпионство»
00:49 · Англия. Премьер-лига
Клопп – о Гвардиоле: «Я бы предпочёл, чтобы он отдыхал, а не работал в «Манчестер Сити»
00:39 · Англия. Премьер-лига
Мерсон рассказал, в чём Роналду превосходит Месси и всех легенд футбола
00:26 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Трудно назвать причину неудач «Ливерпуля»
00:02 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» лишился важного игрока перед матчем с «Манчестер Юнайтед»
15 Октября
23:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» поспорят за вингера «Наполи» слухи
23:23 · Англия. Премьер-лига
Лидер «Челси» залечил травму перед матчем с «Астон Виллой»
23:00 · Англия. Премьер-лига
Английский экс-футболист: «Мбаппе – идеальная замена Салаху в «Ливерпуле»
22:37 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва рассказал, сможет ли Холанн достичь уровня Роналду 1
22:25 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Эвертон» здорово сдерживал «Тоттенхэм» в первом тайме»
22:23 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» выдал лучшую серию без поражений за последние пять лет
22:18 · Англия. Премьер-лига
Митрович: «Не могу сказать, что мы довольны, но взяли хотя бы очко»
22:17 · Англия. Премьер-лига
Конте прокомментировал победу «Тоттенхэма» над «Эвертоном»
22:15 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч чемпионата Англии – 16 октября 2022
Все новости
Рекомендуем