Ван Дейк: «Трудно назвать причину неудач «Ливерпуля»

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк не знает, почему команда провалила старт сезона в Премьер-лиге.

«Красные» подходят к матчу с «Манчестер Сити» не в лучшем состоянии: отставание от коллектива Хосепа Гвардиолы составляет уже 13 очков (при одном матче в запасе), и только в двух из восьми игр была добыта победа.

«Трудно найти конкретную причину проблем, – рассказывает в интервью Sky Sports голландский защитник. – Дело может быть в нескольких вещах, но я не знаю, какова главная причина. Многие игры сложились не так, как нам хотелось, но сейчас нет смысла об этом думать. Мы хотим стать лучше, для чего нам необходимо упорно тренироваться каждый день.

Думаю, мы ещё сможем преуспеть, поскольку у нас очень много качественных игроков. Мы будем продолжать бороться», – заявил ван Дейк.