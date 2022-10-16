Клопп – о победе над «Манчестер Сити»: «Команда великолепно защищалась»

Главный тренер «Ливерпуля» выразил восторг после успеха в матче чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (1:0).

«Отличный результат. Игра была очень напряжённой, но мы выглядели здорово. Команда великолепно защищалась на протяжении 99 минут – у «Сити» были свои моменты, но, как правило, мы уверенно контролировали собственную штрафную.

Мы провели три опасные контратаки, у соперников же таких моментов не возникало. В эпизоде с голом всё было невероятно, и Мо [Салах] не прощает в подобных ситуациях», – цитирует BBC немецкого рулевого.

«Ливерпуль» с 13 набранными очками занимает восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ после девяти сыгранных встреч.