Фоден продлил контракт с «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» продлил трудовое соглашение с полузащитником Филом Фоденом. Об этом сообщает официальный сайт «горожан». Новый контракт игрока с клубом рассчитан до 2027 года.

«Трудно передать словами, насколько я счастлив, что подписал этот контракт. Это мечта, ставшая явью», — заявил Фоден.

Игрок рассказал, что всю жизнь является поклонником «Манчестер Сити», поэтому для него большая честь быть частью этого клуба.

В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых забил семь мячей и записал в свой актив три результативные передачи.