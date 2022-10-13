Клопп: «После выездных побед мы всегда пьём пиво»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, как его команда отмечает выездные победы. Напомним, вчера «скаузеры» разгромили на выезде «Глазго Рейнджерс» в Лиге чемпионов со счётом 1:7.

«После выездных побед мы с игроками всегда пьём пиво. В последний раз это было настолько давно, что теперь мне придётся напиться», – сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, до вчерашнего дня «Ливерпуль» в последний раз побеждал на выезде ещё в прошлом сезоне. В следующем туре АПЛ команда Юргена Клоппа примет у себя дома «Манчестер Сити», который занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.