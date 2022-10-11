Матип получил травму во время матча с «Арсеналом»

Центральный защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип получил травму в матче с «Арсеналом» и выбыл на неопределённый срок. Напомним, игра закончилась победой «канониров» со счётом 3:2.

На 69-й минуте встречи Матип почувствовал, что не может продолжить игру и попросил замену. На его место вышел Ибраима Конате, который в начале сезона не играл в основе, так как только восстановился после травмы.

Сроки восстановления Матипа пока неизвестны. В матче с «Арсеналом» травмы также получили Трент Александер-Арнольд и Луис Диас. Последний вернётся в строй уже после чемпионата мира в Катаре.