Английский экс-футболист: «Мбаппе – идеальная замена Салаху в «Ливерпуле»

Бывший английский игрок Ноэль Уилан считает, что «Ливерпулю» следует подписать Килиана Мбаппе.

Французский нападающий намерен покинуть «ПСЖ», и одним из основных претендентов на 23-летнюю суперзвезду считается «Ливерпуль». По словам Уилана, ничто не должно помешать «красным» совершить громкий трансфер: «Думаю, все хотели бы видеть у себя Мбаппе. Я не могу представить тренера, который отказался бы от такого игрока, – цитирует Уилана Football Insider. – Килиан вписывается в игровой стиль «Ливерпуля», подходит под стратегию покупки молодых игроков и определённо будет любимцем болельщиков. Салах близится к закату, и трудно не обратить внимание на Мбаппе, когда вы ищете ему замену», – заявил англичанин.