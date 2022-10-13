Клопп: «Когда Салах в форме, его невозможно остановить»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал хет-трик нападающего Мохамеда Салаха в ворота «Глазго Рейнджерс». Египтянин стал автором самого быстрого хет-трика в истории Лиги чемпионов и помог своей команде одержать разгромную победу 7:1 на выезде.

«Особенный вечер. Когда Салах в форме, его невозможно остановить, он исключительный игрок. Надеюсь, что теперь вокруг него всё будет работать должным образом и он снова будет приносить нам много пользы», – заявил Клопп на пресс-конференции.

Напомним, Салах летом продлил контракт с «Ливерпулем» и стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов в Английской премьер-лиге.