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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: «Менталитет Холанна невероятен»

16 Октября 2022 • 02:02 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
1 3.85 X 4.15 2 1.85
Через 15 ч. 23 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился мыслями о характере форварда своей команды Эрлинга Холанна.

22-летний норвежец забил 20 голов в первых 13 матчах за «горожан», в чём ему помогли не только исключительные футбольные способности, но и особый менталитет, о котором рассказал Гвардиола: «Он никогда не выключается из игры, всегда сосредоточен. То, как он ведёт себя в трудные моменты, его менталитет в целом – это невероятно», – отметил испанский специалист.

В воскресенье Эрлинг Холанн попробует продлить свою голевую серию в матче Премьер-лиги против «Ливерпуля», который пройдёт на «Энфилде».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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