Гвардиола: «Менталитет Холанна невероятен»

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился мыслями о характере форварда своей команды Эрлинга Холанна.

22-летний норвежец забил 20 голов в первых 13 матчах за «горожан», в чём ему помогли не только исключительные футбольные способности, но и особый менталитет, о котором рассказал Гвардиола: «Он никогда не выключается из игры, всегда сосредоточен. То, как он ведёт себя в трудные моменты, его менталитет в целом – это невероятно», – отметил испанский специалист.

В воскресенье Эрлинг Холанн попробует продлить свою голевую серию в матче Премьер-лиги против «Ливерпуля», который пройдёт на «Энфилде».