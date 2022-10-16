Хески объяснил, почему «Ливерпулю» не стоит приглашать Мбаппе

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Эмиль Хески поделился мнением о том, почему мерсисайдцам не стоит приглашать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, что 23-летний француз намерен покинуть парижан из-за разногласий с руководством клуба.

«Если человек только что подписал новый контракт и сразу же заявляет о том, что хочет уйти, откуда вы можете знать, что он не сделает это снова уже в новой команде? В больших клубах всегда будут звёздные футболисты, но они должны быть на одной волне со всеми», — приводит слова Хески The Telegraph.

Эксперт также отметил, что наставник «красных» Юрген Клопп не собирается относиться по-особенному к любому из своих подопечных, поэтому Мбаппе может доставить «Ливерпулю» определённые проблемы.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 160 миллионов евро. В текущем сезоне нападающий провёл 13 матчей, забив в них 12 голов.