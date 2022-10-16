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Хески объяснил, почему «Ливерпулю» не стоит приглашать Мбаппе

16 Октября 2022 • 10:32 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
1 3.85 X 4.15 2 1.85
Через 7 ч. 43 мин.

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Эмиль Хески поделился мнением о том, почему мерсисайдцам не стоит приглашать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, что 23-летний француз намерен покинуть парижан из-за разногласий с руководством клуба.

«Если человек только что подписал новый контракт и сразу же заявляет о том, что хочет уйти, откуда вы можете знать, что он не сделает это снова уже в новой команде? В больших клубах всегда будут звёздные футболисты, но они должны быть на одной волне со всеми», — приводит слова Хески The Telegraph.

Эксперт также отметил, что наставник «красных» Юрген Клопп не собирается относиться по-особенному к любому из своих подопечных, поэтому Мбаппе может доставить «Ливерпулю» определённые проблемы.  

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 160 миллионов евро. В текущем сезоне нападающий провёл 13 матчей, забив в них 12 голов.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль ПСЖ Эмиль Хески Юрген Клопп Килиан Мбаппе
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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