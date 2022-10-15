Уокер — о Джеймсе: «Он невероятен»

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уокер поделился мнением об игре футболиста «Челси» Риса Джеймса.

«Он невероятен. Его индивидуальность и то, как он ведёт себя на поле. Для него нет предела. Я думаю, мы уже видим, чего он достиг в своей карьере, а ведь он ещё молод», — заявил Уокер.

В нынешнем сезоне 22-летний Джеймс провёл в составе «синих» 11 матчей, отметившись в них двумя забитыми голами и двумя результативными передачами. Напомним, что в настоящий момент английский футболист восстанавливается от травмы колена, полученной в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Милана» (2:0). Ранее сообщалось, что Джеймс рискует пропустить чемпионат мира, который пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря нынешнего года.