Поттер – об истекающем контракте Силвы: «Всё зависит от самого Тьяго»

Рулевой «Челси» Грэм Поттер высказался о будущем в клубе центрального защитника Тьяго Силвы.

Контракт 38-летнего бразильца рассчитан до лета 2023 года, а сам футболист уже заявил, что не знает, когда стартуют переговоры по новому соглашению.

«Всё зависит от самого Тьяго, решение остаётся за ним. Единственное, что я могу сделать со своей стороны, – помочь ему наслаждаться футболом, пока он играет в «Челси». Всё остальное – это работа руководства клуба и самого футболиста», – сказал главный тренер «синих», чьи слова приводит журналист Фабрицио Романо.

Выступая за «Челси» с лета 2020 года, Тьяго Силва отыграл за лондонцев 91 матч, отметившись пятью голами.