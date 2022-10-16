«Челси» выиграл четыре матча кряду с сухим счётом - такого не было с 2016 года

В матче одиннадцатого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Астон Вилла» принимает в домашнем матче лондонский «Челси», и счет в этой игре был открыт уже на шестой минуте благодаря усилиям Мэйсона Маунта. А в середине второго тайма он же забил и второй гол своей команды.

Таким образом, «Челси» выиграл четвертый матч кряду с сухим счетом. Сперва был повержен «Милан» со счетом 3:0, затем «Вулверхэмптон» с тем же счетом, а затем последовали две победы с одинаковым счетом 2:0 - против «Милана» и «Астон Виллы». Такого с лондонской командой не было уже почти шесть лет - с декабря 2016 года.