Дубль Маунта позволил «Челси» разобраться «Астон Виллой»

В 11-м туре Премьер-лиги «Челси» гостил у крепкой «Астон Виллы». Столичная команда имела перевес по количеству проведенного времени с мячом и ударам в створ. Мэйсон Маунт подал в штрафную и вновь оказался с мячом после отскока, после чего сильно пробил в касание - гол. Соперник провел штурм ворот противника, но несколько ударов подряд пришлись в Кепу Аррисабалагу и штангу. После перерыва Маунт заработал штрафной удар и сам его реализовал, здорово пробив над стенкой в ближний угол - 2:0.
Протокол игры
|6'Маунт Мэйсон (0:1)
|65'Маунт Мэйсон (0:2)
Мартинес Эмилиано•Кэш Мэтти•Конса Эзри•Мингс Тайрон•Янг Эшли•Рамси Джакоб78' (Дендонкер Леандер (78') •Соарес Дуглас•Макгинн Джон73' (Коутиньо Филиппе (73') •Бэйли Леон66' (Буэндия Эмилиано (66') •Уоткинс Олли•Ингс Дэнни
Аррисабалага Кепа•Чалоба Трево•Силва Тьяго•Кукурелья Марк46' (Кулибали Калиду (46') • 61'Чилуэлл Бен• 33'Лофтус-Чик Рубен•Ковачич Матео65' (Жоржиньо II (65') •Стерлинг Рахим•Маунт Мэйсон• 83'Хаверц Кай46' (Аспиликуэта Сесар (46') •Обамеянг Пьер-Эмерик58' (Галлахер Конор (58')
16 октября. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
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