Дубль Маунта позволил «Челси» разобраться «Астон Виллой»

В 11-м туре Премьер-лиги «Челси» гостил у крепкой «Астон Виллы». Столичная команда имела перевес по количеству проведенного времени с мячом и ударам в створ. Мэйсон Маунт подал в штрафную и вновь оказался с мячом после отскока, после чего сильно пробил в касание - гол. Соперник провел штурм ворот противника, но несколько ударов подряд пришлись в Кепу Аррисабалагу и штангу. После перерыва Маунт заработал штрафной удар и сам его реализовал, здорово пробив над стенкой в ближний угол - 2:0.