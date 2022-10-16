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Дубль Маунта позволил «Челси» разобраться «Астон Виллой»

16 Октября 2022 • 17:58 Комментировать (1)
Астон Вилла
0:2
Челси
окончен

В 11-м туре Премьер-лиги «Челси» гостил у крепкой «Астон Виллы». Столичная команда имела перевес по количеству проведенного времени с мячом и ударам в створ. Мэйсон Маунт подал в штрафную и вновь оказался с мячом после отскока, после чего сильно пробил в касание - гол. Соперник провел штурм ворот противника, но несколько ударов подряд пришлись в Кепу Аррисабалагу и штангу. После перерыва Маунт заработал штрафной удар и сам его реализовал, здорово пробив над стенкой в ближний угол - 2:0.

Протокол игры  
Астон Вилла0:2Челси
  6'Маунт Мэйсон (0:1)
  65'Маунт Мэйсон (0:2)
Мартинес ЭмилианоКэш МэттиКонса ЭзриМингс ТайронЯнг ЭшлиРамси Джакоб 78' (Дендонкер Леандер ( 78') Соарес ДугласМакгинн Джон 73' (Коутиньо Филиппе ( 73') Бэйли Леон 66' (Буэндия Эмилиано ( 66') Уоткинс ОллиИнгс Дэнни
Запасные: Ольсен РобинБеднарек ЯнЧамберс КалумБогард ЛамарНакамба МарвелусСансон Морган
Аррисабалага КепаЧалоба ТревоСилва ТьягоКукурелья Марк 46' (Кулибали Калиду ( 46'  61') Чилуэлл Бен  33'Лофтус-Чик РубенКовачич Матео 65' (Жоржиньо II ( 65') Стерлинг РахимМаунт Мэйсон  83'Хаверц Кай 46' (Аспиликуэта Сесар ( 46') Обамеянг Пьер-Эмерик 58' (Галлахер Конор ( 58')
Запасные: Менди ЭдуарПулишич КристианБроя АрмандоЗакария ДенисЧуквуэмека КарниЗиеш Хаким
16 октября. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Астон Вилла Мэйсон Маунт
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Комментарии (1)
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KENIG
16 Октября 2022 в 18:05
Маунт и Кепка вытащили матч !
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