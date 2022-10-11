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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Челси» не ведёт переговоров по Захаряну

11 Октября 2022 • 15:07 Комментировать
Динамо Москва
...
Оренбург
15.10 19:30

Лондонский «Челси» в данный момент не ведёт переговоры по трансферу полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна. Об этом сообщает российское издание «РБ Спорт».

Напомним, Захарян мог оказаться в «Челси» этим летом, но трансфер так и не состоялся из-за сложностей по переводу денег из Великобритании в Россию. Ранее сообщалось, что Арсен может перебраться на «Стэмфорд Бридж» в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Захарян отметился всего одним голом и тремя результативными передачами за московское «Динамо» в Российской премьер-лиге за 11 матчей. Игрок не забивает в чемпионате с лета.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Арсен Захарян
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