«Челси» не ведёт переговоров по Захаряну

Лондонский «Челси» в данный момент не ведёт переговоры по трансферу полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна. Об этом сообщает российское издание «РБ Спорт».

Напомним, Захарян мог оказаться в «Челси» этим летом, но трансфер так и не состоялся из-за сложностей по переводу денег из Великобритании в Россию. Ранее сообщалось, что Арсен может перебраться на «Стэмфорд Бридж» в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Захарян отметился всего одним голом и тремя результативными передачами за московское «Динамо» в Российской премьер-лиге за 11 матчей. Игрок не забивает в чемпионате с лета.