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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» и Маунт пока не могут согласовать новый контракт, но обе стороны сохраняют оптимизм

11 Октября 2022 • 12:41 Комментировать
Астон Вилла
...
Челси
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16.10 16:00

Лондонский «Челси» продолжает переговоры со своим воспитанником Мэйсоном Маунтом по поводу нового контракта. По информации от журналиста Низара Кинселлы, «пенсионеры» пока не могут прийти к соглашению со своим полузащитником, но обе стороны сохраняют оптимизм и уверены в продлении сотрудничества.

Напомним, действующее соглашение Маунта с «Челси» истекает в конце сезона-2023/24. Из-за этого следующим летом Мэйсон может быть доступен на трансферном рынке по сниженной цене.

В новом сезоне Маунт отметился всего двумя результативными передачами в восьми матчах Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Мэйсон Маунт
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