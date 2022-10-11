«Челси» и Маунт пока не могут согласовать новый контракт, но обе стороны сохраняют оптимизм

Лондонский «Челси» продолжает переговоры со своим воспитанником Мэйсоном Маунтом по поводу нового контракта. По информации от журналиста Низара Кинселлы, «пенсионеры» пока не могут прийти к соглашению со своим полузащитником, но обе стороны сохраняют оптимизм и уверены в продлении сотрудничества.

Напомним, действующее соглашение Маунта с «Челси» истекает в конце сезона-2023/24. Из-за этого следующим летом Мэйсон может быть доступен на трансферном рынке по сниженной цене.

В новом сезоне Маунт отметился всего двумя результативными передачами в восьми матчах Премьер-лиги.