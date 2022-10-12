Поттер: «Обамеянг постепенно набирает свою лучшую форму»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал последние выступления нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга. Напомним, габонец забивал в каждом из трёх последних матчей во всех турнирах. Вчера форвард забил в ворота «Милана» на «Сан-Сиро», что позволило «Челси» одержать выездную победу 2:0.

«Это всё его заслуга, ничего особенного мы с ним не делали. У него было сложное лето, поэтому он заново привыкает к большому количеству игрового времени. Чем больше он будет играть, тем сильнее будет становиться», – сказал Поттер на пресс-конференции.

Обамеянг перешёл в «Челси» этим летом из каталонской «Барселоны» за 12 миллионов евро.