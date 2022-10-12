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Поттер: «Обамеянг постепенно набирает свою лучшую форму»

12 Октября 2022 • 09:38 Комментировать
Астон Вилла
...
Челси
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16.10 16:00

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал последние выступления нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга. Напомним, габонец забивал в каждом из трёх последних матчей во всех турнирах. Вчера форвард забил в ворота «Милана» на «Сан-Сиро», что позволило «Челси» одержать выездную победу 2:0.

«Это всё его заслуга, ничего особенного мы с ним не делали. У него было сложное лето, поэтому он заново привыкает к большому количеству игрового времени. Чем больше он будет играть, тем сильнее будет становиться», – сказал Поттер на пресс-конференции.

Обамеянг перешёл в «Челси» этим летом из каталонской «Барселоны» за 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Пьер-Эмерик Обамеянг Грэм Поттер
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