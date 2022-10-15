Поттер ответил, сможет ли «Челси» побороться за чемпионство

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер оценил шансы своей команды на чемпионский титул АПЛ. Напомним, после 8 сыгранных матчей «пенсионеры» располагаются на 4 строчке с одной игрой в запасе, отставая от лидирующего «Арсенала» на 8 очков.

«Я не могу спрогнозировать, что произойдёт в конце сезона. Все мы знаем, на что способна эта команда. Но также мы знаем о возможностях других клубов. Мы просто будем идти от матча к матчу», – заявил Поттер на пресс-конференции.

В следующем туре Английской премьер-лиги «Челси» сыграет на выезде против «Астон Виллы». Матч состоится завтра на «Вилла Парк» в 16:00 по московскому времени.