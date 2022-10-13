«Челси» намерен потратить 500 миллионов евро на трансферы

«Челси» планирует потратить 500 миллионов евро на приобретение новых футболистов в ближайшие два трансферных окна, сообщает Sport Bild.

Ранее сообщалось, что новыми игроками лондонской команды могут стать футболисты «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол и Кристофер Нкунку. Кроме того, по информации различных источников, «Челси» интересуется хавбеком дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом и нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

После восьми проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата Англии лондонцы набрали 16 очков, расположившись на четвёртом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч подопечные Грэма Поттера проведут 16 октября против «Астон Виллы». Начало — в 16:00 по московскому времени.