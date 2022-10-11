«Интеру» интересны два защитника топ-клубов АПЛ

Миланский «Интер» рассматривает возможность приобретения центральных защитников топ-клубов АПЛ. По информации от Calciomercato, «нерадзурри» в январское трансферное окно хотят заполучить Натана Аке из «Манчестер Сити» или Трево Чалобу из лондонского «Челси».

Один из этих игроков может заменить на «Джузеппе Меацца» центрального защитника Милана Шкриньяра, который зимой может отправиться в «ПСЖ». Летом у словака истекает контракт, поэтому парижане уверены в его трансфере всего за 20 миллионов евро.

Напомним, Чалоба уже мог оказаться в «Интере» летом, но руководство «Челси» заблокировало трансфер.