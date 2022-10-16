Маунт лишь восемь дней не дотянул до рекорда Азара в «Челси»

В матче одиннадцатого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Астон Вилла» принимает в домашнем матче лондонский «Челси», и счет в этой игре был открыт уже на шестой минуте благодаря усилиям Мэйсона Маунта.

Как оказалось, для нападающего лондонского клуба это был уже 25-й гол в составе «Челси» в АПЛ, и добился этого Маунт в возрасте 23 лет 279 дней. Он лишь на восемь дней уступил рекорду Эдена Азара, который забил 25 голов в составе «Челси» в возрасте 23 лет 271 дней.

Следить за событиями матча между «Астон Виллой» и «Челси» в рамках одиннадцатого тура английской Премьер-лиги можно в формате нашей прямой онлайн-трансляции, доступной по ссылке.