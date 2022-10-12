Наставник «Челси» Поттер объяснил замену Маунта в перерыве матча с «Миланом»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился мнением об игре полузащитника Мэйсона Маунта в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Милана» (2:0).

Напомним, английский футболист провёл на поле весь первый тайм и был заменён в начале второй 45-минутки. За отведённое Маунту на поле время, 23-летний футболист заработал пенальти и отметился одной результативной передачей.

«Он был с жёлтой карточкой и сыграл много матчей подряд, поэтому после перерыва мы решили дать ему передышку. Он сыграл фантастически и представлял постоянную опасность для соперника. Для нас он очень важный игрок», — заявил Поттер.

После четырёх сыгранных туров «Челси» возглавляет турнирную таблицу группы E, имея в своём активе семь набранных очков. «Милан» же располагается на третьей строчке квартета с четырьмя баллами.

В текущем сезоне Маунт провёл в составе лондонской команды 12 матчей, отметившись в них пятью результативными передачами.