Джеррард: «Поттер должен бороться за чемпионство»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард оценил перспективы Грэма Поттера на посту наставника «Челси». Напомним, англичанин возглавил «пенсионеров» в начале сентября.

«Тренировать «Брайтон», при всём уважении – это не то же самое, что работать в «Челси». В топ-клубе ты должен бороться за Лигу чемпионов и победу в АПЛ. Приезжая на «Вилла Парк», они должны вытирать нами пол», – заявил Джеррард на пресс-конференции.

Матч между «Челси» и «Астон Виллой» состоится завтра на «Вилла Парк». В прошлом сезоне «пенсионеры» дважды обыграли бирмингемцев в обоих кругах Английской премьер-лиги.