«Челси» включился в борьбу за Лаймера

«Челси» проявляет интерес к полузащитнику «РБ Лейпцига» Конраду Лаймеру, сообщает журналист Кристиан Фальк.

Ранее сообщалось, что в услугах 25-летнего австрийца, который следующим летом сможет покинуть немецкий клуб на правах свободного агента, также заинтересованы «Бавария» и «Ливерпуль».

В текущем сезоне хавбек провёл в составе своей нынешней команды шесть матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Австрии в 28 миллионов евро.

Напомним, что в «Челси» из «РБ Лейпцига» также могут перейти нападающий Кристофер Нкунку и защитник Йошко Гвардиол. Кроме того, руководство лондонского клуба пристально следит за ситуацией вокруг 19-летнего хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.