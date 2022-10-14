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«Челси» включился в борьбу за Лаймера

14 Октября 2022 • 09:31 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Герта
15.10 19:30

«Челси» проявляет интерес к полузащитнику «РБ Лейпцига» Конраду Лаймеру, сообщает журналист Кристиан Фальк.

Ранее сообщалось, что в услугах 25-летнего австрийца, который следующим летом сможет покинуть немецкий клуб на правах свободного агента, также заинтересованы «Бавария» и «Ливерпуль».

В текущем сезоне хавбек провёл в составе своей нынешней команды шесть матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Австрии в 28 миллионов евро.

Напомним, что в «Челси» из «РБ Лейпцига» также могут перейти нападающий Кристофер Нкунку и защитник Йошко Гвардиол. Кроме того, руководство лондонского клуба пристально следит за ситуацией вокруг 19-летнего хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. 
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Евро-Футбол.Ру,
Челси РБ Лейпциг Конрад Лаймер
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