Броя: «Приятно забить в день рождения отца»

Нападающий «Челси» Армандо Броя поделился эмоциями после своего дебютного гола за команду. Напомним, албанец отличился в недавнем матче чемпионата Англии против «Вулверхэмптона», который «пенсионеры» выиграли с разгромным счётом 3:0.

«Приятно забить в день рождения отца. Я сделал ему отличный подарок. Партнёры были рады за меня и говорили приятные вещи. Это был невероятный момент», – заявил Броя в интервью официальному сайту «Челси».

Напомним, летом Броя мог покинуть «Челси» из-за желания получать более стабильную игровую практику. В прошлом сезоне футболист забил 6 голов в Премьер-лиге, выступая в аренде за «Саутгемптон».