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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Броя: «Приятно забить в день рождения отца»

10 Октября 2022 • 09:44 Комментировать
Астон Вилла
...
Челси
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16.10 16:00

Нападающий «Челси» Армандо Броя поделился эмоциями после своего дебютного гола за команду. Напомним, албанец отличился в недавнем матче чемпионата Англии против «Вулверхэмптона», который «пенсионеры» выиграли с разгромным счётом 3:0.

«Приятно забить в день рождения отца. Я сделал ему отличный подарок. Партнёры были рады за меня и говорили приятные вещи. Это был невероятный момент», – заявил Броя в интервью официальному сайту «Челси».

Напомним, летом Броя мог покинуть «Челси» из-за желания получать более стабильную игровую практику. В прошлом сезоне футболист забил 6 голов в Премьер-лиге, выступая в аренде за «Саутгемптон».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Армандо Броя
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АСТОН ВИЛЛА ЧЕЛСИ
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