Поттер прокомментировал травму Джеймса

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал травму защитника Риса Джеймса, которую футболист получил в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Миланом». Напомним, англичанина заменили в середине второго тайма.

«Я ещё не знаю, насколько всё серьёзно. Думаю, узнаем обо всём через 24-48 часов. Нам нужно провести обследование, но в любом случае мы будем надеяться на лучшее», – заявил Поттер на пресс-конференции после матча.

Напомним, «Челси» вчера обыграл «Милан» на «Сан-Сиро» 2:0 и таким образом возглавил свою группу в Лиге чемпионов. Рис Джеймс в этом сезоне отметился одним голом и результативной передачей в Премьер-лиге.