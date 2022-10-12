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Ковачич: «Мне нравится атмосфера «Сан-Сиро», я выступал там два с половиной года»

12 Октября 2022 • 13:00 Комментировать
Астон Вилла
...
Челси
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16.10 16:00

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич поделился эмоциями после возвращения на «Сан-Сиро». Напомним, вчера хавбек помог «пенсионерам» одержать выездную победу над «Миланом» со счётом 2:0.

«Люблю это место. Мне нравится атмосфера «Сан-Сиро». Было приятно сюда вернуться, ведь я выступал здесь два с половиной года. Думаю, вся наша команда насладилась игрой на этом стадионе», – сказал Ковачич в интервью после матча.

Напомним, ранее Ковачич выступал за миланский «Интер», который тоже выступает на «Сан-Сиро». Тем не менее, болельщики «нерадзурри» привыкли называть этот стадион «Джузеппе Меацца».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Матео Ковачич Сан-Сиро
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