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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рис Джеймс планирует восстановиться к плей-офф чемпионата мира

15 Октября 2022 • 20:23 Комментировать
Астон Вилла
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Челси
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Через 19 ч. 15 мин.

Правый защитник «Челси» Рис Джеймс рассчитывает помочь сборной Англии на чемпионате мира.

Согласно прогнозам врачей, восстановление игрока займёт порядка восьми недель, что практически исключает его попадание на мундиаль, однако Джеймс намерен набрать необходимые кондиции за шесть недель, избежав операции, сообщает журналист Мэтт Лоу. Таким образом, 22-летний латераль сможет принять участие в матчах плей-офф чемпионата мира, если сборная Англии успешно преодолеет групповую стадию.

Напомним, что Рис Джеймс травмировался в недавнем поединке Лиги чемпионов против «Милана», который завершился победой лондонцев со счётом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сборная Англии Чемпионат Мира Рис Джеймс
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