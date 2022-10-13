Агент Жоржиньо: «Контракт с «Челси» заканчивается в конце сезона, но мой клиент хочет остаться»

Жоао Сантос, агент полузащитника «Челси» Жоржиньо, рассказал о перспективах футболиста в лондонском клубе. Напомним, ранее футболиста сборной Италии связывали с возвращением в Серию А.

«Контракт с «Челси» заканчивается в конце сезона, но в приоритете у моего клиента – остаться. Почему я посетил Барселону? Я также был в Мадриде, Лионе и Валенсии. Это моя работа», – цитирует агента журналист Фабрицио Романо.

Напомним, футболистом уже долгие годы интересуется туринский «Ювентус», который следующим летом будет готов подписать его на правах свободного агента. В новом сезоне Жоржиньо забил два гола с пенальти во всех турнирах.