Джеррард: «У «Челси» много футболистов мирового класса»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард сделал несколько комплиментов лондонскому «Челси», с которым «вилланам» предстоит сыграть в воскресенье у себя дома в рамках Английской премьер-лиги.

«Я могу лишь сказать, что у «Челси» очень много футболистов мирового класса. У них невероятная академия. Молодые игроки выросли и стали футболистами топ-уровня. Они быстро сменили тренера и сейчас переживают медовый месяц», – сказал Джеррард на пресс-конференции.

Напомним, что Джеррард до сих пор остаётся одним из главных фаворитов у букмекеров на следующее увольнение в Премьер-лиге. Его команда располагается на 16 месте в турнирной таблице АПЛ, хотя летом руководство «вилланов» выделило для тренера 70 миллионов евро на трансферы.