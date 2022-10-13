Баллак: «Не понимаю, почему «Челси» уволил Тухеля»

Бывший футболист «Челси» и сборной Германии Михаэль Баллак выступил в защиту своего соотечественника.

Томас Тухель был отправлен в отставку в начале сентября, уступив пост Грэму Поттеру. По словам Баллака, руководству «синих» следовало проявить больше терпения: «Меня удивила эта отставка. Совершенно не понимаю решений увольнять тренера так быстро при первых же трудностях. Посмотрим, как этот ход сработает в долгосрочной перспективе. Новому наставнику всегда трудно зарекомендовать себя в таком большом клубе», – цитирует Bild известного экс-игрока.

Томас Тухель работал в «Челси» с января 2021 года, завоевав с командой Лигу чемпионов в сезоне 2020/21.

Под руководством Грэма Поттера лондонцы одержали четыре победы в пяти матчах.